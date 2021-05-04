Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş maçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

İngiltere temsilcisi Manchester City, deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşı için Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını kendi evinde yani Etihad Stadı’nda konuk edecek.

İspanyol ekibi Real Madrid ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada 1-1 beraber kaldığı Chelsea ile rövanş maçına çıkacak. İspanyol ekibi Real Madrid, Stamford Bridge Stadı’nda İngiliz kulübü Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Peki, söz konusu karşılaşmalar ne zaman? Manchester City-Paris Saint-Germain rövanş maçı ne zaman? Chelsea-Real Madrid rövanş maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?

Manchester City Paris Saint-Germain rövanş karşılaşması, 4 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Chelsea-Real Madrid rövanş maçı ise 5 Mayıs 2021 tarihinde olacak. Söz konusu iki karşılaşma da TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadeleler beIN Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacak.