UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finalistleri belli olacak. Söz konusu yarı finalde Manchester City ile PSG karşılaşırken diğer finalist mücadelesinde Chelsea ile Real Madrid karşılaşacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş maçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
İngiltere temsilcisi Manchester City, deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşı için Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını kendi evinde yani Etihad Stadı’nda konuk edecek.
İspanyol ekibi Real Madrid ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada 1-1 beraber kaldığı Chelsea ile rövanş maçına çıkacak. İspanyol ekibi Real Madrid, Stamford Bridge Stadı’nda İngiliz kulübü Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Peki, söz konusu karşılaşmalar ne zaman? Manchester City-Paris Saint-Germain rövanş maçı ne zaman? Chelsea-Real Madrid rövanş maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?
Manchester City Paris Saint-Germain rövanş karşılaşması, 4 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Chelsea-Real Madrid rövanş maçı ise 5 Mayıs 2021 tarihinde olacak. Söz konusu iki karşılaşma da TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadeleler beIN Sports kanallarından canlı olarak yayınlanacak.