  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem, temsilcimizin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Bu çirkin davranışın ardından Medipol Başakşehir sahadan çekildi. Peki, PSG-Başakşehir maçı oynanacak mı? | Başakşehir’in kaç puanı var? | Başakşehir puan durumu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 09:47:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu

Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda PSG’ye konuk oldu. Ancak maçın 17. dakikasına son dakika çirkin bir olay yaşandı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulundu. Bu olayın ardından Başakşehir sahadan çekildi.

Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun maçtan alınmaması durumunda Başakşehir sahaya çıkmayacağını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından UEFA maçın 4. hakemini maçtaki görevinden aldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini ve Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini söyledi. Mücadele bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek.

Bu gelişmelerin ardından futbolseverler Başakşehir’in grupta kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı
Dünya

İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı

İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek alçak irtifada uçtu. Meydana gelen olay Arap ülkesinin tepkisini çekti...
Türkiye'den gemiyi alıkoyan Hafter'e net uyarı
Gündem

Türkiye'den gemiyi alıkoyan Hafter'e net uyarı

İçerisinde Türk mürettebatın da yer aldığı Jamaika bayraklı geminin Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulması hakkında açıklama yapan Dı..
Batı kuklası Zayed'e tarihi şok! Resmen yok
Dünya

Batı kuklası Zayed'e tarihi şok! Resmen yok

Körfez mutabakatının tarihi ve yerinin belirlendiği öne sürüldü. Bu ay Bahreyn Krallığı’nda düzenlenecek olan zirveye Abu Dabi’nin dahil edi..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay