UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakem, temsilcimizin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Bu çirkin davranışın ardından Medipol Başakşehir sahadan çekildi. Peki, PSG-Başakşehir maçı oynanacak mı? | Başakşehir’in kaç puanı var? | Başakşehir puan durumu
Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda PSG’ye konuk oldu. Ancak maçın 17. dakikasına son dakika çirkin bir olay yaşandı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulundu. Bu olayın ardından Başakşehir sahadan çekildi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun maçtan alınmaması durumunda Başakşehir sahaya çıkmayacağını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından UEFA maçın 4. hakemini maçtaki görevinden aldı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini ve Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini söyledi. Mücadele bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek.
Bu gelişmelerin ardından futbolseverler Başakşehir’in grupta kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu