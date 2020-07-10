UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıldı!

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. Kura çekiminde seri başı diye bir kavram olmayacak ve aynı ülkenin takımları son 8'de birbirlerine rakip olabilecek. Son 8'le birlikte tüm eşleşmelerde tur atlayan taraf, tek maçta belli olacak. Ayrıca Avrupa kupalarındaki kalan tüm maçlar seyircisiz olarak ve VAR (Video Yardımcı Hakem) kullanılarak gerçekleşecek.

İşte çeyrek final eşleşmeleri

Real Madrid- Manchester City / Olympik Lyon - Juventus

Leipzig - Atletico Madrid

Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih

Atalanta - Paris Saint-Germain

Yarı final eşleşmeleri

Real Madrid - Manchester City / Lyon - Juventus maçının galibi Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.

RB Leipzig - Atletico Madrid maçının galibi Atalanta Paris Saint-Germain maçının galibiyle karşılaşacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 8’li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos’ta yarı final ve 23 Ağustos’ta da final maçı oynanacak. Başkent Lizbon’da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica’nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon’un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı’nda yapılacak.

SON 16 TURU

7-8 AĞUSTOS

Bayern Münih-Chelsea (3-0)

Barcelona-Napoli (1-1)

Manchester City-R.Madrid (2-1)

Juventus-Lyon (0-1)

Not: Son 16’nın rövanşları ev sahiplerinin sahasında oynanacak.

ÇEYREK FİNALLER

12-15 AĞUSTOS

Atalanta

Atletico Madrid

RB Leipzig

PSG

Not: Son 16 Turu'nda rövanş oynayacak takımlar da çeyrek final ve yarı final kura çekiminde yer aldı.

YARI FİNAL TARİHİ

18-19 AĞUSTOS

FİNAL

23 AĞUSTOS