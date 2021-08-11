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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi için geri sayım başlamış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde bizi temsil edecek Beşiktaş'ın ise rakipleri belli oluyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 21:12:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu. Futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman olduğunu sorgulamakta. İşte merak edilen haberin devamı…

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

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