Spor UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanacak
Spor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanacak

Yasin Paşalı
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanacak

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor, İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı olan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda yarın 8 maç yapılacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi olan Samsunspor, saat 20.45'te başlayacak son 16 turu ilk karşılaşmasında İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise aynı saatte Lech Poznan ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya)

20.45 Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa)

23.00 Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya)

23.00 Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan)

23.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya)

