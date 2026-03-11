Başkan Şahin Davulga beldesinde Ramazan coşkusunu yaşadı...
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Ramazan ayı programları kapsamında ilçe ve beldelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.
Yoğun program temposuyla sahada çalışmalarını sürdüren Başkan Şahin, Emirdağ’a bağlı Davulga Beldesi’ni ziyaret ederek Davulga Belediye Başkanı Ömer Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.
Program da AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı Emrah Mola, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve teşkilat mensupları yer aldı.
İftar programı öncesinde yemek kazanlarının başına geçen İl Başkanı Şahin, vatandaşlara yemek ikramında bulundu.
Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yapan Şahin, vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve görüşlerini dinledi.
İftar programının ardından heyet, beldede bulunan belediyeye ait çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Şahin, Davulga Beldesi’ne yönelik yapılması planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.
