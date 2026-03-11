  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Başkan Şahin Davulga beldesinde Ramazan coşkusunu yaşadı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan Şahin Davulga beldesinde Ramazan coşkusunu yaşadı...

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Ramazan ayı programları kapsamında ilçe ve beldelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

#1
Foto - Başkan Şahin Davulga beldesinde Ramazan coşkusunu yaşadı...

Yoğun program temposuyla sahada çalışmalarını sürdüren Başkan Şahin, Emirdağ’a bağlı Davulga Beldesi’ni ziyaret ederek Davulga Belediye Başkanı Ömer Mısır’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

#2
Foto - Başkan Şahin Davulga beldesinde Ramazan coşkusunu yaşadı...

Program da AK Parti Emirdağ İlçe Başkanı Emrah Mola, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve teşkilat mensupları yer aldı.

#3
Foto - Başkan Şahin Davulga beldesinde Ramazan coşkusunu yaşadı...

İftar programı öncesinde yemek kazanlarının başına geçen İl Başkanı Şahin, vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

#4
Foto - Başkan Şahin Davulga beldesinde Ramazan coşkusunu yaşadı...

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yapan Şahin, vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve görüşlerini dinledi.

#5
Foto - Başkan Şahin Davulga beldesinde Ramazan coşkusunu yaşadı...

İftar programının ardından heyet, beldede bulunan belediyeye ait çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Şahin, Davulga Beldesi’ne yönelik yapılması planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

#6
Foto - Başkan Şahin Davulga beldesinde Ramazan coşkusunu yaşadı...

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.

