Kendi halkı da sırt döndü: Savaş çığırtkanı Trump'a "İran" şoku!

ABD’nin önde gelen araştırma şirketleri NPR, CNN ve Reuters tarafından yapılan anket sonuçları, Trump yönetiminin içine düştüğü yalnızlığı tescilledi.

Kamuoyunda büyük çatlak: Halk savaşı onaylamıyor

NPR/PBS Araştırması: Amerikalıların yüzde 56 'sı saldırılara karşı çıkıyor.

Amerikalıların 'sı saldırılara karşı çıkıyor. CNN Anketi: Operasyonu onaylamayanların oranı yüzde 59 'a kadar yükseldi.

Operasyonu onaylamayanların oranı 'a kadar yükseldi. Halkın Kararı: Amerikalıların yaklaşık yüzde 70’i, bu savaşın Kongre onayı olmadan yürütülemeyeceğini savunuyor.

"Sonsuz savaşları bitireceğim" demişti, dünyayı ateşe attı

Seçim meydanlarında "sonsuz savaşları bitirme" vaadiyle oy toplayan Trump’ın, koltuğa oturduktan sonra Siyonist lobilerin oyuncağı haline gelerek dünyayı ateşe atması, ABD iç siyasetinde de büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Trump’a olan genel halk desteği, savaşın getirdiği ekonomik kaygılar ve tabutların gelmeye başlamasıyla yüzde 39 seviyelerine kadar geriledi.

Pentagon acı acı itiraf etti: 7 ölü, 140 yaralı

İran’ın kararlı savunması ve bölgedeki direniş güçlerinin misillemeleri karşısında ABD ordusu ağır zayiat veriyor. Pentagon'dan yapılan son açıklamaya göre, çatışmaların başından bu yana 7 ABD askeri öldü, 8’i ağır olmak üzere yaklaşık 140 asker ise yaralandı. Geçmişte savaşın ilk günlerinde görülen "bayrak etrafında toplanma" refleksi, bu kez yerini Amerikan sokaklarında yükselen kaygı ve öfkeye bıraktı.

Amerikan halkı tabutlardan korkuyor

Uzmanlar, Vietnam ve Irak tecrübelerinden ders alan Amerikan halkının, İran ile girilecek uzun süreli bir bataklıktan büyük endişe duyduğunu belirtiyor. Trump’ın "zafer" naraları attığı bir dönemde gelen bu anket sonuçları, Beyaz Saray’da soğuk duş etkisi yarattı.