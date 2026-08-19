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Spor UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar oynanacak
Spor

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar oynanacak

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UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar oynanacak

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak. Birbirinden çekişmeli 24 maç oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 24 maç oynanacak.

Ligde 26-27 Ağustos'ta yapılacak rövanş müsabakalarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Elenen takımlar ise Avrupa'ya veda edecek.

Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)

19.00 Inter Turku (Finlandiya) - Kopenhag (Danimarka)

20.00 Tromso (Norveç) - Brighton (İngiltere)

20.00 Midtjylland (Danimarka) - Rijeka (Hırvatistan)

20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - St. Gallen (İsviçre)

20.30 Klaksvik (Faroe Adaları) - Riga (Letonya)

20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)

21.00 Vikingur (İzlanda) - Borac (Bosna Hersek)

21.00 Drita (Kosova) - Inter Escaldes (Andorra)

21.00 Gornik Zabrze (Polonya) - Monaco (Fransa)

21.00 Twente (Hollanda) - Karabağ (Azerbaycan)

21.15 Sion (İsviçre) - Ajax (Hollanda)

21.30 Motherwell (İskoçya) - Freiburg (Almanya)

21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Hradec Kralove (Çekya)

21.30 Gent (Belçika) - Hibernian (İskoçya)

21.30 Atalanta (İtalya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail)

21.30 Lugano (İsviçre) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

21.45 Hearts (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya)

21.45 Rangers (İskoçya) - Jablonec (Çekya)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Rakow (Polonya)

22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Braga (Portekiz) - Austria Wien (Avusturya)

22.00 Getafe (İspanya) - Partizan (Sırbistan)

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor!

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor!

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