UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar oynanacak
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UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak. Birbirinden çekişmeli 24 maç oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 24 maç oynanacak.
Ligde 26-27 Ağustos'ta yapılacak rövanş müsabakalarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Elenen takımlar ise Avrupa'ya veda edecek.
Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)
19.00 Inter Turku (Finlandiya) - Kopenhag (Danimarka)
20.00 Tromso (Norveç) - Brighton (İngiltere)
20.00 Midtjylland (Danimarka) - Rijeka (Hırvatistan)
20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - St. Gallen (İsviçre)
20.30 Klaksvik (Faroe Adaları) - Riga (Letonya)
20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)
21.00 Vikingur (İzlanda) - Borac (Bosna Hersek)
21.00 Drita (Kosova) - Inter Escaldes (Andorra)
21.00 Gornik Zabrze (Polonya) - Monaco (Fransa)
21.00 Twente (Hollanda) - Karabağ (Azerbaycan)
21.15 Sion (İsviçre) - Ajax (Hollanda)
21.30 Motherwell (İskoçya) - Freiburg (Almanya)
21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Hradec Kralove (Çekya)
21.30 Gent (Belçika) - Hibernian (İskoçya)
21.30 Atalanta (İtalya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail)
21.30 Lugano (İsviçre) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
21.45 Hearts (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya)
21.45 Rangers (İskoçya) - Jablonec (Çekya)
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Rakow (Polonya)
22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Braga (Portekiz) - Austria Wien (Avusturya)
22.00 Getafe (İspanya) - Partizan (Sırbistan)