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UEFA ile ECA arasında yeni mutabakat anlaşması

06 Şubat 2019 Çarşamba 22:23
UEFA ile ECA arasında yeni mutabakat anlaşması

ANKARA (AA) - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) arasında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bitimine kadar geçerli yeni mutabakat anlaşması imzalandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak 43. Olağan UEFA Kongresi için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile ECA Başkanı Andrea Agnelli, iki birlik arasında 11 yıldır süren mutabakat anlaşmasını yeniledi.

Yenilenen anlaşmanın, UEFA ve ECA'nın, futbolu şiddet, şike ve dopingden korumak konusundaki taahhüdünü pekiştirdiği belirtildi. "Finansal fair play"i geliştirmenin vurgulandığı anlaşmayla kulüp ile milli takım organizasyonları arasındaki uyumu artırmak ve oyunculara daha iyi dinlenme süreleri sağlamak için 2024 sonrası maç takvimini iyileştirmenin amaçlandığı da ifade edildi.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 22:23
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