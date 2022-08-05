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Spor UEFA Fenerbahçe'ye verdiği cezayı açıkladı!
Spor

UEFA Fenerbahçe'ye verdiği cezayı açıkladı!

UEFA, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin Euro para cezası verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 19:48:00 - 2022-08-05 20:10:38
UEFA Fenerbahçe'ye verdiği cezayı açıkladı!

UEFA, Vladimir Putin tezahüratlarından dolayı Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yediği gol ile 2-1 mağlup olarak Devler Ligi umudunu yitirdi.

Putin tezahüratı yapıldı

Ancak skordan çok maçın önüne geçen başka bir olay yaşandı. Fenerbahçe taraftarı, yenilen golün ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adına tezahürat yapmıştı. 

UEFA, yaşanan olayların ardından harekete geçti. Kurul, tezahüratlar nedeniyle sarı-lacivertli ekibe soruşturma başlattı.

UEFA, tezahüratlar nedniyle başlatılan soruşturmanın sonucunu açıkladı.

UEFA, Dinamo Kiev maçındaki olaylar gerekçesiyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin € para cezası verdi.

 

 

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