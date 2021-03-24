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Spor UEFA Beşiktaş'a ne kadar ceza verdi? Beşiktaş ne kadar ceza aldı?
Spor

UEFA Beşiktaş'a ne kadar ceza verdi? Beşiktaş ne kadar ceza aldı?

UEFA, 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle Beşiktaş' ceza verdi. UEFA'nın Beşiktaş'a ne kadar ceza verdiği merak kazandı. Peki, UEFA Beşiktaş'a ne kadar ceza verdi? Beşiktaş ne kadar ceza aldı?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 18:05:00 -
UEFA Beşiktaş'a ne kadar ceza verdi? Beşiktaş ne kadar ceza aldı?

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi.

UEFA Beşiktaş'a ne kadar ceza verdi?

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

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