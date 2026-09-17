UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezon başladı! İşte gecenin sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 9 maç yapıldı. Gecenin en önemli maçında Benfica, deplasmanda Milan’ı 2-0 yenmeyi başardı. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam kendi evinde Marsilya’yı konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2026-2027 sezonu lig etabı başladı.
Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Benfica, deplasmanda Milan'ı Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski'nin golleriyle 2-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Ararat-Armenia (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-4
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya): 1-0
Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2
Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya): 2-0
Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya): 2-1
Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa): 0-0
Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
Bugün:
19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)
19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)
22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)
22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)
22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)
22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)
22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)