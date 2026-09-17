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Spor UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezon başladı! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezon başladı! İşte gecenin sonuçları

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UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezon başladı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 9 maç yapıldı. Gecenin en önemli maçında Benfica, deplasmanda Milan’ı 2-0 yenmeyi başardı. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam kendi evinde Marsilya’yı konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2026-2027 sezonu lig etabı başladı.

Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Benfica, deplasmanda Milan'ı Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski'nin golleriyle 2-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-4

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya): 1-0

Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2

Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya): 2-0

Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya): 2-1

Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa): 0-0

Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

Bugün:

19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)

19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)

22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)

22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)

22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İşte ilk hafta maçları
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İşte ilk hafta maçları

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İşte ilk hafta maçları

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