Bu detaya kulak verin! Bir kedi evde ne kadar yalnız kalabilir?

Yetişkin bir kedi ne kadar yalnız kalabilir? Ev düzenine alışkın, sağlıklı yetişkin kediler birkaç saat boyunca genellikle rahatlıkla yalnız kalabiliyor. Bu sürede uyuyor, kendilerini temizliyor ya da evde kendi başlarına oyalanıyorlar. Bir gecelik yalnızlık da çoğu yetişkin kedi için ciddi bir sorun oluşturmuyor. Ancak uzmanlar, kedilerin tamamen yalnız bırakıldığı sürenin 24 ila 48 saatin üzerine çıkmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Kedinin mama ve suyunun yeterli olması, günlerce tek başına kalabileceği anlamına gelmiyor.Beş gün ya da iki hafta gibi uzun ayrılıklarda düzenli olarak birinin eve uğraması gerekiyor. Çünkü kedinin dışarıdan sakin görünmesi, yalnızlıktan etkilenmediği anlamına gelmeyebiliyor. Uzun süren ayrılıklar bazı kedilerde stres, kaygı ve normalden farklı davranışlara neden olabiliyor.