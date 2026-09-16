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Ekonomi Piyasadan toplatılıyor! Çocuklar için risk taşıdığı tespit edildi... Aman dikkat çocuklarınızda bu üründen olabilir
Ekonomi

Piyasadan toplatılıyor! Çocuklar için risk taşıdığı tespit edildi... Aman dikkat çocuklarınızda bu üründen olabilir

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Piyasadan toplatılıyor! Çocuklar için risk taşıdığı tespit edildi... Aman dikkat çocuklarınızda bu üründen olabilir

Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına sunulan bir peluş anahtarlıkta boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Mevzuata aykırı bulunan ürünün piyasaya arzı yasaklanırken satılanların da toplatılmasına karar verildi.

Çocuğunuzun kullandığı peluş anahtarlıklardan biri risk taşıyor olabilir. Ticaret Bakanlığının denetimlerinde bir üründe sınırların üzerinde kimyasal madde ve nikel salınımı tespit edilirken, çekme testinde kopan etiket piminin de boğulma tehlikesi oluşturabileceği belirlendi.

 

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvensiz ürünlere geçit vermiyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi. Boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edilen üründe yapılan incelemelerde; üründe, mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu, nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu, TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde etiket piminin koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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