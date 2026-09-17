Çanakkale'de mavi denizanaları alarmı! Uzmanlardan kritik uyarı
Çanakkale Boğazı'nda son dönemde yoğun bir şekilde görülen mavi denizanalarını değerlendiren Prof. Dr. Suat Ateş, "Bu canlılar biraz büyük boyutta oldukları için vatandaşlarımız denize girdikleri zaman mümkün olduğu kadar gördüklerinde yönlerini değiştirsinler. Özellikle şemsiye bölgesine değil, kuyruk bölgesine pek temas etmesinler. Çünkü kridositler oradan yayılıyor insan vücuduna. Biraz tabii rahatsızlık verir. Bir anda bir denizanası, farkına varmıyorsunuz, yüzünüze çarpabiliyor. İlk su içerisinde onu hissetmiyoruz ama kara ortamına çıktığımızda yoğun bir acı ve yanma hissediliyor" ifadesini kullandı.