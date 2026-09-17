Süper Lig'te zirve hesapları kızıştı: İşte 6. haftanın fikstürü
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Süper Lig’de zirve yarışı alev aldı, gözler Papara Park'ta oynanacak dev kapışmaya çevrildi! Trabzonspor ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek dev derbi öncesi nefesler tutulurken, haftanın açılış ve kapanış mücadeleleri de dengeleri değiştirmeye aday. İşte Trabzon’daki dev randevunun saati ve 6. haftanın heyecan dolu maç programı...
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Trabzonspor-Galatasaray derbisi ise, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Cuma:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor
Cumartesi:
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK
20.00 Trabzonspor-Galatasaray
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği
Pazar:
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor