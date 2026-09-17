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Dünya ABD Başkanı Trump dertli! Ülkeleri biz taşıyoruz
Dünya

ABD Başkanı Trump dertli! Ülkeleri biz taşıyoruz

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ABD Başkanı Trump dertli! Ülkeleri biz taşıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in politika faizini yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesinin ardından faizlerin hızla düşürülmesini istedi. Trump, ABD için uygun seviyenin yüzde 1 veya daha düşük olduğunu savundu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında aldığı faiz artırımı kararı, Başkan Donald Trump’ın indirim çağrısıyla karşılık buldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, ülkenin kredi gücünü ve yeni yatırımları gerekçe göstererek daha düşük faiz talep etti.

FED’E HIZLI İNDİRİM ÇAĞRISI

ABD’nin “açık ara dünyanın en iyi kredisine” sahip olduğunu öne süren Trump, yeni yatırımlarla ekonominin hızla büyüdüğünü belirtti. Faiz oranlarının yüzde 1 veya altına çekilmesi gerektiğini söyleyen Trump, “ABD için faiz oranlarını düşürün ve hızlıca.” ifadesini kullandı.

Fed, eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti. Bu karar, bankanın 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı olmuştu.

TİCARET AÇIĞINI DA HEDEF ALDI

Trump’ın paylaşımında dış ticaret açığına yönelik eleştiriler de yer aldı. ABD’nin açık verdiği ülkelerle ticareti durdurması halinde yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanacağını iddia eden Trump, ticaret açığını “zarar” olarak nitelendirdi.

ABD’nin dünyadaki neredeyse bütün ülkeleri ekonomik olarak taşıdığını savunan Trump, bu durumun devam edemeyeceğini ifade etti.

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