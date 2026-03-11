UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları başlıyor!

  • İSTANBUL
Spor

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak. Bu maçların rövanşları ise 18-19 Mart'ta oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

20.45 Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)

20.45 Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

20.45 Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)

23.00 Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)

23.00 Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

