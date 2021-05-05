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Spor UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?
Spor

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçların tamamlanmasının ardından rövanş maçlarının tarihi merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları için geri sayım başladı. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen UEFA Avrupa Ligi turnuvasında sona yaklaşıldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 15:47:00 -
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmaları için büyük heyecan yaşanıyor.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, Villareal’i ağırlayacak. Söz konusu karşılaşmanın ilk maçında Villareal, kendi evinde Arsenal’ı  2-1’lik skorla mağlup etmişti.

Bir diğer yarı final rövanş maçında ise Roma, Manchester United’ı konuk edecek. Söz konusu karşılaşmanın ilk maçında Manchester United kendi evinde Roma’yı 6-2’lik skorla devirmişti. Peki, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman? Arsenal-Villareal rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Roma-Manchester United rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları ne zaman?

Arsenal ile Villareal rövanş maçı, Arsenal’ın evinde oynanacak. Söz konusu karşılama, 6 Mayıs 2021 tarihinde TSİ 22.00’de başlayacak. Müsabaka, beIN  SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

Roma ile Manchester United rövanş maçı ise Roma’nın evinde oynanacak. Söz konusu karşılaşma 6 Mayıs 2021 tarihinde TSİ 22.00’de başlayacak. Müsabaka, beIN  SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bu iki karşılaşmanın sonucunda UEFA Avrupa Ligi finalistleri belli olacak.

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