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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu’ndaki eşleşmeler yapılan kura çekimi ile belli oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 15:42
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu’ndaki eşleşmeler yapılan kura çekimi ile belli oldu.


UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 7 Mart, rövanşlar ise 14 mart tarihinde oynanacak. İki maç sonunda tur atlayan ekipler ise adını çeyrek finale yazdıracak. Kurada Galatasaray’ı eleyen Benfica Dinamo Zagreb ile, Fenerbahçe’yi geçen Zenit ise Villarreal ile eşleşti.


UEFA Avrupa Ligi’nde final müsabakası 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:



Chelsea - Dinamo Kiev


E. Frankfurt - Inter


Dinamo Zagreb - Benfica


Napoli - RB Salzburg


Valencia - Krasnodar


Sevilla - Slavia Prag


Arsenal - Rennes


Zenit - Villarreal

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:42
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