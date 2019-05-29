UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Chelsea, Arsenal’i 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Chelsea, Arsenal’i 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:55
UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Chelsea, Arsenal’i 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
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