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Spor UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak.
Spor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 20:51:16 -
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hajduk Split ile karşılaşacak.
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