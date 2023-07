UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 5 - Zimbru: 0

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Moldova temsilcisi Zimbru’yu 5-0’lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası ön çizgisinden yaptığı sert vuruşta top az fakla üstten auta gitti.

61. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan pasında Mert Hakan Yandaş ceza sahasında topla buluştu. Mert Hakan’ın içeriye çevirdiği topta Edin Dzeko, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 3-0

63. dakikada Edin Dzeko’nun savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Sebastian Szymanski, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 4-0

80. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunma topu uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında arka direkte topla buluşan Edin Dzeko’nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

88. dakikada İsmail Yüksek’in savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Joshua King, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0



Stat: Ülker

Hakemler: Nenad Minakovic xx, Nemanja Petrovic xx, Milos Miskeljin xx

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Bright Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz xx, Alexander Djiku xx, Ferdi Kadıoğlu xxx, Miguel Crespo xx, Mert Hakan Yandaş xx (İsmail Yüksek dk. 63 x), Sebastian Szymanski xxx, Ryan Kent xx (Emre Mor dk. 63 x (İrfan Can Kahveci dk. 73 x), Dusan Tadic xxx (Joshua King dk. 84 xx), Edin Dzeko xxx (Michy Batshuayi dk. 84 ?)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydin, Luan Peres, Serdar Dursun, Jayden Oosterwolde, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Zimbru: Sebastian Agachi x, Valeriu Gaiu x, Mihail Ştefan x (Dinis Ieseanu dk. 56 x), Denis Furtuna x (Ştefan Burghiu dk. 69 x), Alexandru Misaraş x, Andrei Macritchii x, Jessie Djou x, Denys Dedechko x, Vlad Raileanu x (Ibrahima Soumah dk. 16 x (Ilie Damaşcan dk. 69 x), Emmanuel Alaribe x, Shahrom Samiev x (Marin Caruntu dk. 56 x)

Yedekler: Igor Mostovei, Alexandru Dedov, Stefan Bitca

Teknik Direktör: Lilian Popescu

Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 11), Ryan Kent (dk. 13), Edin Dzeko (dk. 61), Sebastian Szymanski (dk. 63), Joshua King (dk. 88) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Denys Dedechko, Jessie Djou, Dinis Ieseanu (Zimbru)