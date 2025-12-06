  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Penaltı pozisyonu ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe’den gece yarısı sert açıklama

Lübnan’dan İsrail’e sert çıkış! Derhal ve koşulsuz çekilme çağrısı!

Kızılelma'nın başarısını teknoloji devi Japonlar böyle verdi “Hava harbi ezberlerini bozan ve askeri teknolojinin geleceğini şekillendiren tarihi bir adım”

Ümit Özdağ’dan Türkiye’ye ağır hakaret! Türk Ceza Hukuku’na “Düşman Ceza Hukuku” dedi!

AK Parti iktidarda değilken... Barzani ziyaretini sulandıranları susturacak gerçekler

Galatasaray sahasında üç puanı kaptı

Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'a göre: ABD-Türkiye arasında müzakereler '4 ila 6 ay içinde' çözülebilir

İngiliz ajansı yazdı! Esed’in şefi ile kuzeni Suriye’de darbe planlıyor

Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gündem Şapka, tekke ve zaviyeler.. Kadınlara seçilme hakkı..
Gündem

Şapka, tekke ve zaviyeler.. Kadınlara seçilme hakkı..

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Şapka, tekke ve zaviyeler.. Kadınlara seçilme hakkı..

Yazar Ali Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki reformları ve yıl dönümlerini hedef alan çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Karahasanoğlu, Şapka Kanunu, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması ile Kadınlara Seçme/Seçilme Hakkı gibi uygulamaların "devrim" olarak nitelendirilmesine sert tepki gösterdi. Yazar, başa zorla şapka takılmasını ve buna uymayanların idam edilmesini "kıyafette mecburiyetin neyi devrim olabilir ki?" diyerek sorguladı ve uygulanan şapkanın vatanı işgal edenlerin giysisi olduğunu belirtti.

 ALİ KARAHASANOĞLU 

Ardı ardına kutlamalar yapılıyor.

“İşte devrimler” deniliyor.

Aslında savunulması mümkün olmayan uygulamalar, sol kesimin medyasında, 100 yıl sonrasında bile, millete “devrim” gibi yutturulmaya çalışılıyor..

25 Kasım 1925’de çıkarılan Şapka Kanunu’na bakalım..

“Şapka Devrimi” diyorlar.. 

 

İnsanımızın başına zorla belli bir şapka takılması gerektiğini öngören kanunu, bize “devrim” diye yutturmaya kalkıyorlar..

“Kıyafette mecburiyet”in neyi devrim olabilir ki?

Özgürlüğe set çekiyorsunuz.. 

“Siz özgür değilsiniz, başınıza ne koyacağınızı da sadece biz belirleriz” diyorsunuz. 

 

Aksine hareket edenleri cezalandırıyorsunuz.

Hem nasıl cezalandırma, darağacında sallandırıyorsunuz.

Ve bu “devrim” oluyor.. 

Üstelik bu şapka, sizin örfünüzden gelen bir şey değil.

Örfünüzden gelmemesini de bir yana bırakın. 

Kısa süre önce vatanınızı işgal edenlerin giysisi..

 

Beyler kafayı mı yediniz siz?

Bugün dahi “şapka kanunu”nu savunanların nasıl bir mantığa, nasıl bir kafa yapısına sahip olduklarını anlamak mümkün değil.

Geçelim ikinci “devrim”e..

“Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunu”.. 

Bu da 1925 yılında, Şapka Kanunu’nun hemen 5 gün sonrasında çıkarılmış..

“Tekkeleri, zaviyeleri kapatıyoruz” deniliyor..

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!
Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Gündem

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’
Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’
Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Fehmi Koru'ya sert sorular! ‘Menderes’i asanları, şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar’

Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? "Atatürk Mason Localarını kapattı" yalanı
Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? “Atatürk Mason Localarını kapattı” yalanı

Gündem

Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? “Atatürk Mason Localarını kapattı” yalanı

{relation id:1963294 slug:'cumhuriyet-gazetesi-anketi-kendi-yalanlarini-ortaya-cikardi-ali-karahasanoglundan-bomba-yorum-iste-meslek-gruplarinin-siyasi-parti-tercihi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23