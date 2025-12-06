  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Öğretmene fiziki şiddete adli süreç
Gündem

Öğretmene fiziki şiddete adli süreç

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Öğretmene fiziki şiddete adli süreç

Ankara’da bir lisede çekilen ve öğrencilerin öğretmenlerini sözlü ve fiziki olarak rahatsız ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Öğrenciler için adli sürecin başlayabileceği gündemde

Görüntülerde öğrencilerin öğretmenin etrafını sararak itiştirdiği, sınıf düzenini bozduğu ve o anları cep telefonuyla kaydettiği görülüyor. Tepkilerin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, öğrencilerin davranışlarının disiplin kurulu tarafından ayrıntılı biçimde değerlen-dirileceğini; uyarı, kınama, geçici uzaklaştırma ya da okul değişikliği gibi yaptırımların gündemde olduğunu ifade ediliyor.

OKUL YÖNETİMİ DENETLENECEK

Olayın cep telefonu ile kaydedilmesi, soruşturmanın kapsamını da genişletti. Okullarda ders sırasında telefon kullanımının yasak olması nedeniyle okul yönetiminin bu konuda gerekli denetimi yapıp yapmadığı da araştırılıyor. Yetkililer, öğretmene yönelik davranışların “fiili veya psikolojik şiddet” olarak değerlendirilmesi halinde adli sürecin de devreye girebileceğini belirtiyor. Öğrencilerin eylemlerinin hukuken “şiddet”, “hakaret” veya “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” kapsamında değerlendirile-bileceğine dikkat çekiliyor.

Başkan Aşgın, Öğretmenlerle Buluştu
Başkan Aşgın, Öğretmenlerle Buluştu

Aktüel

Başkan Aşgın, Öğretmenlerle Buluştu

Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi
Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi

Gündem

Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi

Kadın öğretmenden haklı isyan: Onun adı buraya nasıl verilir, anlamak mümkün değil
Kadın öğretmenden haklı isyan: Onun adı buraya nasıl verilir, anlamak mümkün değil

Gündem

Kadın öğretmenden haklı isyan: Onun adı buraya nasıl verilir, anlamak mümkün değil

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23