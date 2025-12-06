Ekosistem tıkır tıkır işliyor! İştirakler kirli ağdan kurtulamadı

Buğra Kardan İstanbul

Mega şehir İstanbul’da tarihi bir yağmaya girişen Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği illegal örgütün elini İBB ve 30 iştirakinden çekmediği belirlendi. İmamoğlu’nun kara kutusu Murat Ongun’dan emir alan firari Emrah Bağdatlı’nın ahtapotu andıran örgütü yönlendirmeye devam ettiği itirafı iddianameye girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kaleme alınan, 3 bin 900 sayfa ve 142 eylemden teşekkül eden, 402 şüpheliye yer verilen iddianameye Bağdatlı’nın kuryesi Deniz Dörtyol, ifadesinde 19 Mart’ta yapılan büyük yolsuzluk operasyonunun akabinde telefonunun susmadığını belirtti.

ÖRGÜT ÜYELERİNİ ARAMIŞ

Dörtyol, Bağdatlı’nın kendisini defalarca yurt dışından aradığını kaydetti. Dörtyol, Bağdatlı’nın telefonda kullandığı cümleleri şöyle nakletti:

“Eğer benim dediklerimi yapmazsan tutuklanırsın. Bak benim dediklerimi yapmayan herkes tutuklandı.

Hayat devam ediyor. İşlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Henüz 2025 dosyaları yok fakat başlayacak. Başladığı gibi işimize gücümüze devam edeceğiz.

Bize karşı bir küslük yok değil mi?

Bir an önce Medya AŞ’yle görüşüp yeni süreci başlatman lazım.

Para lazım. O sebeple işimize sahip çıkmamız gerekli.

Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bir şey olursa eğer sadece benim avukatlarım seninle temas kursun, süreci onlarla yürüt.”

Dörtyol, “Hâlen Emrah Bağdatlı, Kültür AŞ ve Medya AŞ’de kendisinin yönlendirdiği çalışanlarla temaslarım görüşmelerim devam etmektedir” dedi. İtirafçı şüpheli Dörtyol’un ifadesiyle ‘SİSTEM’ adlı vurgun ve rüşvet ağının İmamoğlu’nun örgütüne darbe vurulan operasyonu takiben çökmediği belgelendi. İBB ve 30 iştirakinin kirli ağdan kurtulamadığı tescillendi.

BAŞ DÖNDÜREN KARA PARA TRAFİĞİ

Deniz Dörtyol, başka bir ifadesinde ise Emrah Bağdatlı ve kardeşi Özge’nin odağında bulunduğu kara para trafiğini ifşa etti. Bu trafiği delillendiren Dörtyol, şu açıklamaları yaptı: “13 Şubat 2024 tarihinde Özge Bağdatlı’ya özel kuryeyle 6 milyon 100 bin TL para gönderdim. Bununla ilgili taşıma irsaliyesini ve Özge Bağdatlı’yla 13 Şubat 2024 tarihinde yapmış olduğu WhatsApp yazışma çıktısını savcılığa sundum. Güvenlik isimli özel kurye firmasının taşıma irsaliyesi belgesinden görüleceği üzere gönderimin mühür numarası 1508-1996-1997’dir. WhatsApp yazışmalarının içeriğinde söz konusu paranın teslim alındığı net olarak anlaşılmaktadır. 6 Şubat 2025’te Ponte isimli firmadan benim hesabıma gelen 13 milyon 750 bin TL’yi Emrah Bağdatlı’nın yönlendirmesiyle aynı tarihte euroya çevirdim. 368 bin 140 euroyu Özge Bağdatlı’ya elden teslim ettim. Bu konuya ilişkin Emrah Bağdatlı’yla olan WhatsApp yazışma görüntüsünü savcılığa takdim ettim. Imagina Şirketi’nin resmiyette olmasa da fiiliyatta sahibinin Emrah Bağdatlı olduğunu belirtmiştim. Emrah Bağdatlı’nın firar etmeden önce Imagina Şirketi’nin bazı fatura tarihlerinin değiştirilmesi gerektiğine dair benimle yapmış olduğu WhatsApp yazışma görüntüsünü savcılığa sundum. Yazışmadan da anlaşılacağı üzere Emrah Bağdatlı, Imagina Şirketi’nin yetkilisidir.” Dörtyol’un bu açıklamalarıyla Emrah Bağdatlı’nın rüşvet paralarını dolaşıma sokma yöntemi deşifre oldu. Emrem Böylece İmamoğlu’nun mimarı ve idarecisi olduğu örgütün sinsi, şaibeli yönü görünür hâle geldi.

Kaynak: Yeniakit