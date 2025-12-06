  • İSTANBUL
Gündem İstanbul Valiliği'nden sarı kodlu uyarı: Yarına dikkat!
Gündem

İstanbul Valiliği'nden sarı kodlu uyarı: Yarına dikkat!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul Valiliği'nden sarı kodlu uyarı: Yarına dikkat!

İstanbul Valiliği yarın kent genelinde beklenen sağanak yağış için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

