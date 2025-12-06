Bu da oldu: 'Allah size telif attı'! Allah ismiyle hesap açıp ezan sesinden telif istemeye başladı

Video çekerken arka planda ezan sesi duyuluyorsa ve yayınlarsanız, telif ödemek zorunda kalabilirsiniz. Egundemapp isimli sosyal medya hesabının hazırladığı videoda, bir kişinin ezanın telifini aldığı ve kullanıcı adını "Allah" olarak belirlediğini ifade ediyor.

Kullanıcıların aktardığına göre videolarda istemsiz şekilde yer alan ezan sesi, YouTube'un otomatik içerik tanıma sistemi tarafından bir müzik parçası veya telifli bir ses kaydı olarak algılanabiliyor. Bu durumun ardından platform, videoyu "telif ihlali" kapsamında işaretleyerek telif hakkı sahibinin adını bildiriyor. Yani size telif atıldığında "Allah size telif attı" şeklinde bildirim geliyor. Bazı kullanıcılar, telif sahibinin adının "Allah" olarak görünmesine büyük tepki gösterdi.

RÜZGAR UĞULTUSUNDAN BİLE TELİF Mİ İSTENECEK

Ezan sesinin her an duyulabileceği ve gündelik hayatın doğal bir parçası olduğu bilinirken, dijital kayıtların bunu doğal bir ses olarak algılamadığı ve dijitalde "birinin mülkü" olarak algılandığı aktarılıyor.

Olayın etik boyutu da tartışmalara yol açtı. Ses tanıma algoritmalarının çalışma sistemi eleştirilirken, doğal seslere ve hatta "rüzgarın uğultusuna" bile telif gelme ihtimali eleştiriliyor.

Diğer yandan açık alanlarda çekilen içeriklerde ezan sesinin duyulabileceği belirtilirken, kimileri sadece stüdyo ya da kayıt altına alınmış ezan seslerinin telif kapsamına girebileceğinin altını çiziyor. Buna karşın dış ortamda video kaydı alıp yayınlayacaklar için yine de dikkatli olunması uyarısında bulunuluyor.

Dijital platformlara ve telif yasalarına göre bu tür durumlara nasıl engel olunabileceği, kimin "dur" diyeceği hala belirsizliğini koruyor.