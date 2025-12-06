Muhalefet LGBT’ye kalkan oldu! Cezasızlık algısı sona erecek

AK Parti iktidarı, kamuoyunda oluşan “cezasızlık” algısını bitirmek üzere beklenen adımı attı. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bazı maddelerdeki değişiklikle TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. AK Partili milletvekillerinin önergesiyle; Kovid-19 düzenlemesine ilişkin 27. Madde’de tahliye kapsamı daraltıldı. Teklif uyarınca; terör, kadın ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğa istismar suçluları tahliye edilmeyecek. Yeni paket ile tecavüzcüler, teröristler de Kovid-19 tahliyesinden yararlanamayacak.

HUKUKÇULAR OLUMLU BULDU

Düzenlemeye ilişkin Akit’e konuşan TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Hadi Dündar, şunları söyledi: “Gerçekten eksiklikleri gidereceği yönünde ciddi bir düzenleme söz konusu. Kovidden dolayı cezası kesinleşip cezaevinden çıkanlarla ilgili uygulanan bir usul vardı. Kesinleşmeyenlerle ilgili ise usul uygulanmamıştı. Adaletsizlik ortadan kaldırıldı. 100 bine yakın mahkûmu ilgilendiren bir durum. Diğer taraftan bilişim suçları ile ilgili bazı düzenlemeler de önemli. Bu suçların kontrol edilmesi, önüne geçmek için bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Teklifin geneline bakıldığında hem cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için önemli bir etken olacağı hem de bazı yeni suç tiplerine yönelik müeyyidelerin ortaya konulmasıyla toplum huzurunu sağlamaya ya da kamu düzenini daha iyi koruma güdüsü ile hareket edildiğini söylemek doğru olacaktır.”

LGBT’YE KARŞI DÜZENLEME BEKLİYORUZ

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican da şunları söyledi: “11. Yargı Paketi’nde LGBT ile ilgili bir kanun taslağı vardı. Paket komisyondan geçti ancak bizler LGBT ile alakalı çalışma olmadığını gördük. Bazı kesimlerin tepkisiyle geri çekilmesi bizleri üzmüştür. Çünkü bizim mücadelemiz ailemizi, neslimizi korumaya yönelik. Bu LGBT’lilere karşı yaptırım da ayrı zamanda doğuştan biyolojik olarak rahatsız olan bireylere karşı değildi. Burada LGBT propaganda ve dayatmasına yönelik bir cezai müeyyide uygulanması talep ediliyordu. Rusya bu kanunu uyguluyor. Sosyal medyada propagandaya 1 yılla 3 yıl arası hapis cezası uygulanacaktı. Toplum olarak bunu görmek gerekiyor. Çünkü biz birçok şeyi gün içerisinde koşuşturmayla göremiyoruz. Haliyle bazı şeyleri de gözden kaçırıyoruz. Cinsiyet değiştirme deniyor. Cinsiyet değiştirme diye bir şey yok aslında. Kendi bedenine cerrahi müdahalelerle dönüşüm gerçekleşiyor. Yani bu da bir estetik. Belirli bir yaş sınırı var. Haliyle yaşın 25’e çıkartılması söz konusuydu. Hormonal hapların satışına devam ediliyor ve sosyal medyada reklamları yapılıyor. Biz LGBT sapkınlıklarının terörle eşdeğer görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar 12. Yargı Paketi’nde uygulanacak herhalde. Bunların gelmesi lazım.”

Kaynak: Yeniakit