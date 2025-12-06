İsrail ve Yunan basınından “Altın anlaşma” olarak duyurduğu F-35 konusunda ağız birliği. Şimdi mahvolduk

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington ile Türkiye arasında müzakere edilen çoğu başlığın çözüme kavuştuğunu belirterek F-35 gibi müzakeresi devam eden konuların “4 ila 6 ay içinde” çözüleceğini söyledi.

Barrack, Türkiye’nin F-35 programının önemli bir parçasını olduğunu ve hangarda bekleyen dört F-35 olduğuna dair çarpıcı bir açıklamada bulunurken. İsrail’de ve Yunanistan’da Ankara’nın yeniden F-35’lere sahip olma ihtimali alarm zillerini çaldırdı.

‘GÜÇLERİNE GÜÇ KATARLAR’

İsrail basınından Israel Hayom, Barrack’ın söylemlerine yer verdiği haberinde “ABD, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı teslimatını onaylamasının önündeki engellerin sadece birkaç ay içinde çözüleceğini söyledi. Türkiye, 2019 yılında program çıkarıldığından beri savaş uçağı filosunu yenilemek için çalışıyor. İngiltere ve Almanya’dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı alması ve kendi milli muharip savaş uçağı KAAN’ı geliştirmeye devam etmesi bunun en büyük kanıtı. Onlar NATO’nun en büyük ordularından birine sahip. Bu satın alma ile güçlerine güç katacaklardır” dedi.

Tel Aviv merkezli Maariv ise “Türkiye, Altın Anlaşma’ya doğru gidiyor” başlıklı haberinde “Washington ile Ankara’nın ilişkilerinin merkezinde F-35 mevzusu yer alıyor. ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dostluğu çok güçlü, Barrack’ın da söylemleri düşünüldüğünde yeni bir anlaşma çok yakında duyurulabilir” ifadelerini kullandı.

Kötü haberler peş peşe geliyor diyerek duyurdular İsrail ve Yunan basınında F-35 endişesi: Türkiyeye karşı hazırlıklı olmalıyız

‘İSRAİL İÇİN KRİTİK BİR TEHDİT’

Bir diğer İsrail merkezli haber sitesi Kanal 12 ise “Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını edinmesinin önü açılıyor” başlıklı haberinde Barrack’ın söylemlerine yer vererek “Ankara, ABD ile arasındaki en büyük engeli aşmaya çok yakın. Eğer bu anlaşma onaylanırsa İsrail’in için bölgede kritik bir tehdit teşkil edecek ayrıca hava üstünlüğü de bariz bir şekilde Türkiye’de kalacak” dedi.

Yunan basınından Pentapostagma ise Türkiye’nin F-35’e sahip olma ihtimalini “Ülkemiz için kötü haber peş peşe geliyor. Zira Türk savunma sanayi şirketi Aselsan'ın Mısır'da ofis açması ve bunun beraberinde getirdiği Mısır-Türkiye savunma sanayi arasındaki yakın iş birliği, Yunanistan'ın Güneydoğu Akdeniz'deki geleceği açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecekken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden F-35 konusunda bir açıklama geldi” ifadelerini kullandı.

‘EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANMALIYIZ’

Haberde “Hamlelerimizi her zaman en kötü senaryoya yani Türkiye’nin F-35’lere sahip olmasına göre planlamamız gerektiğinden ABD’den veya İsrail’den öncelikli olarak biz bu uçakları talep etmeliyiz. Çünkü Türkler, güvenli hava koridorları açarak düşman hava savunmasını çökertebilme yeteneğine sahip” denildi.

‘ATİN’DA ENDİŞE YARATTI’

Atina merkezli ProNews ise “Barrack’ın F-35 açıklaması Atina’da endişe yarattı” başlıklı haberinde “Atina, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin, Türkiye'nin 4-6 ay içinde F-35 savaş uçağı alımına onay verebileceği yönündeki bugünkü açıklamasından kaygılı. Bu söylemler gerçekleşirse böyle bir hamle özellikle ABD'deki İsrail-Yunan lobisi için bir yenilgi olacaktır” ifadesinde bulunuldu.

Ayrıca Türkiye’nin KAAN ve KIZILELMA’yı geliştirme ve fonksiyon kazandırmada kritik eşiği aştığının belirtildiği haberde “F-35'in tedariki, Türk programlarının daha erken hayata geçirilmesi için gerekli teknolojileri sağlayacak ve bu da F-16'ların yerini büyük ölçüde alacaktır” ifadesinde bulunuldu.

‘HEM YUNANİSTAN’A HEM İSRAİL’E BÜYÜK DARBE’

Yunan basınından Europost ise haberinde “Eğer Türkiye, Barrack’ın da söylediği gibi F-35’lere kavuşursa bu hamlesiyle hem Yunanistan’a hem de İsrail’e büyük darbe vuracak. Ankara, Amerikan savaş uçağı programına entegrasyonunun önündeki en büyük engellerden birini aşmış görünüyor” denildi.

Ayrıca haberde “Böyle bir gelişme, F-35'lerin Türkiye'nin Katar'dan tedarik etmeyi kabul ettiği Meteor füzelerine sahip Eurofighter'larla birlikte Türk kabiliyetlerini daha da güçlendirmesi nedeniyle Yunan Hava Kuvvetleri için büyük bir zorluk yaratacaktır. Biz ise Ankara’nın bu hamlelerini garip bir şekilde sadece izlemekle yetiniyoruz” değerlendirmesi yapıldı.