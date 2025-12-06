  • İSTANBUL
Ruşen Çakır, başına 8 milyon TL ödül konan FETÖ'cü ismi konuk etti!

“Siz FETÖ diyorsunuz diye ben FETÖ demek zorunda değilim” sözleriyle tepki çeken Ruşen Çakır, bu kez FETÖ üyeliğinden turuncu kategoride aranan ve başına 8 milyon TL ödül konan firari Ahmet Dönmez’i yayınına çıkararak gündemi sarstı. Çakır’ın Ekim ayında “Eski Fetullahçı Ahmet Dönmez” dediği ismi, 4 Aralık yayınında “Gazeteci Ahmet Dönmez” olarak tanıtması tepkileri daha da artırdı.

Gazeteci Ruşen Çakır, FETÖ üyeliğinden aranan firari Ahmet Dönmez’i Medyascope canlı yayınına konuk aldı.

 

CANLI YAYINA FİRARİ KONUK

Dönmez, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı terör listesinde turuncu kategoride bulunuyor ve hakkında 8 milyon TL ödülle yakalama kararı sürüyor.

 

‘FETÖ DEMEK ZORUNDA DEĞİLİM’ SÖZLERİNDEN SONRA YENİ SKANDAL

Çakır, daha önce “Siz FETÖ diyorsunuz diye ben FETÖ demek zorunda değilim” açıklamasıyla büyük tepki çekmişti.

Bu çıkışın ardından firari bir örgüt mensubunu yayına alması, “Çakır hız kesmiyor” yorumlarına neden oldu.

 

EKİM'DE ‘ESKİ FETULLAHÇI’, ARALIK’TA ‘GAZETECİ’

Ekim ayındaki programında Dönmez’i “Eski Fetullahçı Ahmet Dönmez” olarak tanıtan Çakır,
4 Aralık’taki yayında ise “Gazeteci Ahmet Dönmez” ifadesini kullanarak dikkat çekici bir değişikliğe gitti.

Bu değişiklik sosyal medyada tartışma yarattı.

Kimi kullanıcılar bunun “aklama operasyonu” olduğunu savunurken, kimi izleyiciler ise Çakır’ın terminoloji konusundaki tutumunda ısrarcı olduğuna dikkat çekti.

 

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Firari bir FETÖ mensubunun yayına çıkarılmasına yönelik tepkiler, özellikle güvenlik bürokrasisi ve sosyal medya kullanıcıları arasında artış gösterdi.

Programın ardından “FETÖ’nün medya ayağı yeniden mi devrede?” sorusu yeniden gündeme taşındı.

