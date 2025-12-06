Kanada’da yaşayan Siyonist Filistin bayrağına saldırdı Kanadalı’lar ona bir unutulmaz bir hayat dersi verdi.

Kanada'da ikamet eden Yahudi kimliğine sahip bir kişi, yol kenarında asılı duran Filistin bayraklarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle bayrakları indirmeye teşebbüs etti. Bu girişime, olay yerinde bulunan Kanadalı vatandaşlar sert tepki göstererek İsrail vatandaşına gerekli cevabı verdiler.

Ağzı burnu kan içinde kalak İsrailli tipik Yahudi gibi Kavga çıkarttı dayak yedi sonra kavgayı kendi çıkartmamış gibi “Seni dava edeceğim!” diye bağırmaya başladı.

“İsrail’de doğdum, bu saçmalıkları sürekli görmeye dayanamıyorum artık.” Diyen İsrailli provokatör İsraillilerin dünyanın hiçbir yerinde artık güvende olmadığını kanıtlamış oldu.

Daha sonra Kanada polisi ırkçı siyonisti derdest ederek karakola götürdü.