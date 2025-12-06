  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Donald Trump’a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi

CHP'li Özgür Özel kanlı geçmişini unuttu!

8 ülkenin Dışişleri Bakanlarından ortak Gazze açıklaması

Penaltı tartışmasına Buruk’tan net mesaj!

Penaltı pozisyonu ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe’den gece yarısı sert açıklama

Lübnan’dan İsrail’e sert çıkış! Derhal ve koşulsuz çekilme çağrısı!

Kızılelma'nın başarısını teknoloji devi Japonlar böyle verdi “Hava harbi ezberlerini bozan ve askeri teknolojinin geleceğini şekillendiren tarihi bir adım”

Ümit Özdağ’dan Türkiye’ye ağır hakaret! Türk Ceza Hukuku’na “Düşman Ceza Hukuku” dedi!

AK Parti iktidarda değilken... Barzani ziyaretini sulandıranları susturacak gerçekler
Gündem Kanada’da yaşayan Siyonist Filistin bayrağına saldırdı Kanadalı’lar ona bir unutulmaz bir hayat dersi verdi.
Gündem

Kanada’da yaşayan Siyonist Filistin bayrağına saldırdı Kanadalı’lar ona bir unutulmaz bir hayat dersi verdi.

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sosyal medyada hızla yayılan ve Kanada'da çekildiği öne sürülen kısa bir videoda Filistin bayraklarını sökmek isteyen bir İsrailli hayatının dersini aldı.

Kanada'da ikamet eden Yahudi kimliğine sahip bir kişi, yol kenarında asılı duran Filistin bayraklarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle bayrakları indirmeye teşebbüs etti. Bu girişime, olay yerinde bulunan Kanadalı vatandaşlar sert tepki göstererek İsrail vatandaşına gerekli cevabı verdiler.

Ağzı burnu kan içinde kalak İsrailli tipik Yahudi gibi Kavga çıkarttı dayak yedi sonra kavgayı kendi çıkartmamış gibi “Seni dava edeceğim!” diye bağırmaya başladı.

“İsrail’de doğdum, bu saçmalıkları sürekli görmeye dayanamıyorum artık.” Diyen İsrailli provokatör İsraillilerin dünyanın hiçbir yerinde artık güvende olmadığını kanıtlamış oldu.

Daha sonra Kanada polisi ırkçı siyonisti derdest ederek karakola götürdü.

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 850 üzüm ve zeytin ağacını yok etti
İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 850 üzüm ve zeytin ağacını yok etti

Dünya

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 850 üzüm ve zeytin ağacını yok etti

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı
İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

Gündem

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

İsrailli emekli Tümgeneral ‘Türk anlatısı bütün dünyada başarılı oldu’ İşgalci İsrail
İsrailli emekli Tümgeneral ‘Türk anlatısı bütün dünyada başarılı oldu’ İşgalci İsrail

Gündem

İsrailli emekli Tümgeneral ‘Türk anlatısı bütün dünyada başarılı oldu’ İşgalci İsrail

Kolombiya, çocuk istismarcısı İsrailli tarikat üyelerini ABD’ye sınır dışı etti
Kolombiya, çocuk istismarcısı İsrailli tarikat üyelerini ABD’ye sınır dışı etti

Dünya

Kolombiya, çocuk istismarcısı İsrailli tarikat üyelerini ABD’ye sınır dışı etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23