Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Ümit Özdağ

Medya

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuk oluyor.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konuk oluyor.

Zafer Partisi, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine neden karşı? ‘Cellat’ tartışmasına nasıl bakıyor? Yeni anayasa için önerileri var mı? Papanın ziyareti, Ekümenik tartışması, Suriye’deki gelişmeler, İsrail yayılmacılığı..

Muharrem Coşkun soracak, Ümit Özdağ canlı yayında cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=HcGBgOp_4dM

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

