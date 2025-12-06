  • İSTANBUL
Spor Gençlerbirliği olağanüstü genel kurulunda gerginlik:Alkollü başkan adayı ortalığı karıştırdı!
Gençlerbirliği olağanüstü genel kurulunda gerginlik:Alkollü başkan adayı ortalığı karıştırdı!

Haber Merkezi
Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda tansiyon yükseldi, salonda istenmeyen görüntüler yaşandı.

Başkan adaylığını açıklayan ve eski başkan Niyazi Aktaş tarafından desteklendiği belirtilen Çağrı Çetin’in genel kurula alkollü geldiği, salonda küfür ve hakaretler ederek tartışmaların fitilini ateşlediği iddia edildi. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı ve genel kurul toplantısına ara verildi.

Kürsüye çıkarak konuşma yapmak isteyen mevcut başkan Mehmet Kaya ise yaşanan olaylara tepki gösterdi. “Burasının adı Gençlerbirliği ama birlik yok. Ben çekiliyorum” diyen Kaya, sözlerinin ardından salonu terk etti.

Genel kurulun nasıl devam edeceği ise yaşanan gerginliğin ardından belirsizliğini koruyor.

