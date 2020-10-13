UEDAŞ'ın uluslararası fotoğraf yarışması "Şehrin Işıkları"nın kazananları belli oldu

BURSA (AA) - Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı.

UEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında hayata geçirilen ve sektöründe ilk olma özelliği taşıyan "Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Dünyanın her yerinden başvuruların kabul edildiği yarışmaya geçen yıl 5 bin 345 fotoğraf katılırken, bu yıl sayı 7 bin 744'e yükseldi.

"Gece ve Işık" temasının işlendiği yarışmada jüri tarafından birinciliğe Tolga İldun'un fotoğrafı layık görüldü. Sezgin Güvel'in fotoğrafı ikinci, Ramazan Çırakoğlu'nun fotoğrafı ise üçüncü seçildi. Birinciye akıllı telefon, ikinciye fotoğraf makinesi seti, üçüncüye de mini drone hediye edildi.

Yarışmada dereceye giren ilk 50 fotoğraf, yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.







