UEDAŞ listesi açıklandı: Bursa'da 8 ilçede elektrik kesintisi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 1 Kasım 2026 Pazar günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler belli oldu.
Kasım ayının ilk gününde elektrik kesintisi programını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yaşadıkları mahallelerde çalışmaların ne zaman başlayacağını ve elektriklerin saat kaçta yeniden verileceğini araştırıyor. Açıklanan programa göre bazı bölgelerde kesintilerin 8 saate kadar sürmesi planlanıyor.
İşte UEDAŞ'ın yayımladığı kesinti kayıtlarına göre ilçe ilçe saatler ve mahalleler:
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 12.00
- Yeniceköy Mahallesi
Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 10.00
- Üçevler Mahallesi
Saat: 09.00 – 15.00
Başköy Mahallesi
Büyükbalıklı Mahallesi
Hasanağa Mahallesi
Saat: 09.30 – 17.00
- Dumlupınar Mahallesi
Saat: 09.30 – 17.30
Yaylacık Mahallesi
Tahtalı Mahallesi
Saat: 10.00 – 11.00
- Yolçatı Mahallesi
Saat: 12.00 – 13.00
Çatalağıl Mahallesi
Badırga Mahallesi
Saat: 13.00 – 14.00
- Beşevler Mahallesi
Saat: 13.00 – 17.00
- Dumlupınar Mahallesi
Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.
ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 17.00
Çakırlı Mahallesi
Keramet Mahallesi
Üreğil Mahallesi
Yeniköy Mahallesi
Mahmudiye Mahallesi
Örnekköy Mahallesi
Muradiye Mahallesi
Çeltikçi Mahallesi
Cihanköy Mahallesi
Yeniğürle Mahallesi
Hamzalı Mahallesi
Fatih Mahallesi
Ortaköy Mahallesi
Fındıklı Mahallesi
Gedelek Mahallesi
Hürriyet Mahallesi
Camiikebir Mahallesi
Arapzade Mahallesi
Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.30 – 12.30
- Nilüferköy Mahallesi
Saat: 14.00 – 17.00
Aksungur Mahallesi
Nilüferköy Mahallesi
Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 12.00
- Kazım Karabekir Mahallesi
Saat: 13.00 – 17.00
- Yunusemre Mahallesi
Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 17.00
- Boyalıca Mahallesi
Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 11.00
- Kurşunlu Mahallesi
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 10.00 – 11.00
- Esence Mahallesi
Gündem
30 Ekim elektrik kesintisi: İstanbul, Ankara ve İzmir’de elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?