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Yerel UEDAŞ listesi açıklandı: Bursa'da 8 ilçede elektrik kesintisi!
Yerel

UEDAŞ listesi açıklandı: Bursa'da 8 ilçede elektrik kesintisi!

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UEDAŞ listesi açıklandı: Bursa'da 8 ilçede elektrik kesintisi!

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 1 Kasım 2026 Pazar günü elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgeler belli oldu.

Kasım ayının ilk gününde elektrik kesintisi programını öğrenmek isteyen vatandaşlar, yaşadıkları mahallelerde çalışmaların ne zaman başlayacağını ve elektriklerin saat kaçta yeniden verileceğini araştırıyor. Açıklanan programa göre bazı bölgelerde kesintilerin 8 saate kadar sürmesi planlanıyor.

İşte UEDAŞ'ın yayımladığı kesinti kayıtlarına göre ilçe ilçe saatler ve mahalleler:

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 12.00

- Yeniceköy Mahallesi

Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 10.00

- Üçevler Mahallesi

Saat: 09.00 – 15.00

Başköy Mahallesi

Büyükbalıklı Mahallesi

Hasanağa Mahallesi

Saat: 09.30 – 17.00

- Dumlupınar Mahallesi

Saat: 09.30 – 17.30

Yaylacık Mahallesi

Tahtalı Mahallesi

Saat: 10.00 – 11.00

- Yolçatı Mahallesi

Saat: 12.00 – 13.00

Çatalağıl Mahallesi

Badırga Mahallesi

Saat: 13.00 – 14.00

- Beşevler Mahallesi

Saat: 13.00 – 17.00

- Dumlupınar Mahallesi

Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 17.00

Çakırlı Mahallesi

Keramet Mahallesi

Üreğil Mahallesi

Yeniköy Mahallesi

Mahmudiye Mahallesi

Örnekköy Mahallesi

Muradiye Mahallesi

Çeltikçi Mahallesi

Cihanköy Mahallesi

Yeniğürle Mahallesi

Hamzalı Mahallesi

Fatih Mahallesi

Ortaköy Mahallesi

Fındıklı Mahallesi

Gedelek Mahallesi

Hürriyet Mahallesi

Camiikebir Mahallesi

Arapzade Mahallesi

Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.30 – 12.30

- Nilüferköy Mahallesi

Saat: 14.00 – 17.00

Aksungur Mahallesi

Nilüferköy Mahallesi

Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 12.00

- Kazım Karabekir Mahallesi

Saat: 13.00 – 17.00

- Yunusemre Mahallesi

Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 17.00

- Boyalıca Mahallesi

Kesinti nedeni: Şebeke çalışması.

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 09.00 – 11.00

- Kurşunlu Mahallesi

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Saat: 10.00 – 11.00

- Esence Mahallesi

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