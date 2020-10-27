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Ekonomi UEDAŞ, Bursa sokaklarını meme kanseri farkındalığı için pembe renkte aydınlattı
Ekonomi

UEDAŞ, Bursa sokaklarını meme kanseri farkındalığı için pembe renkte aydınlattı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:32:48 -
UEDAŞ, Bursa sokaklarını meme kanseri farkındalığı için pembe renkte aydınlattı

BURSA (AA) - Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), meme kanserinde erken tanıya dikkat çekmek için "Pembe Sokak Lambaları Projesi"ni hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Kanser Derneği'nin verileri doğrultusunda kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer alan meme kanseri ile ilgili çalışma yürütüldü.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında, Türkiye'de 8 kadından birinin yakalanma riski taşıdığı meme kanserine karşı Bursa'daki bazı sokak lambalarının direkleri pembe kumaşlarla kaplandı. Ayrıca, sokaklar pembe renkte aydınlatıldı.

Sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirilen proje ile meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden UEDAŞ, Osmangazi ilçesinin caddelerini erken teşhise dikkati çeken afişler ile donattı.

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