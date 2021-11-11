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Gündem Udun tellerini keserek algı yapmaya çalışmıştı: Şovmen Hakan Altun yılbaşı gecesi paraya para demeyecek!
Gündem

Udun tellerini keserek algı yapmaya çalışmıştı: Şovmen Hakan Altun yılbaşı gecesi paraya para demeyecek!

Ünlülerin sözde ‘yılbaşı’ programlarında alacakları paralar dudak uçaklatıyor. Salgın nedeniyle zor durumda olduğunu iddia ederek udunun tellerini kesen şovmen Hakan Altun paraya para demeyecek. Yılbaşı gecesi içkili, dansözlü programda sahne alacak olan Hakan Altun, tamı tamına 750 bin lirayı cebine koyacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 20:46:00 - 2021-11-11 20:51:01

Koronavirüs salgınının zirve yaptığı dönemde müzisyenlerin mağduriyeti tartışma konusu olmuştu.

Eğlence mekanlarının kapalı olduğu dönemlerde birçok sanatçı, konu hakkında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bu konuya dikkat çekmişti.

O ünlülerden biri de şarkıcı Hakan Altun oldu.

Altun, kademeli normalleşme kararlarının ardından eğlence ve müzik sektörünün beklentilerinin karşılanmadığı nedeniyle enstrümanındaki telleri kestiği protesto videosuyla gündeme gelmişti.

Yılbaşı gecesi alacağı ücret 750 bin lira

Ünlü şarkıcı, bu kez yılbaşı programından kazanacağı sahne ücretiyle gündemde.

Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte yaptığı Şarkılar Bizi Söyler programının çıkışında görüntülendi.

Ankara'daki bir otelde 750 bin liraya sahneye çıkacak olan Altun'a, her yeni yıl öncesi tartışmalara konu olan sahne fiyatları da soruldu.

"Parayı konuşmuyorum, sadece şarkı söylüyorum”

Hakan Altun, aldığı astronomik sahne fiyatı hatırlatılınca, "Ben parayı konuşmuyorum, sadece şarkı söylüyorum. Mesela döner yiyoruz onun parasını bile almıyorlar." diyerek espri yaptı.

 

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