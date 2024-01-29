Udi hindi niye yapılır, faydaları neler? Udi hindi yağ nasıl kullanılır? Çok sayıda faydası var, ilaç gibi besin

Üst solunum yolları hastalıklarında doğrudan fayda sağlar. Çok fazla kullanım alanına sahip bu bitkinin bağışık sistemini güçlendirdiği, kışın vazgeçilmezi.

Udi Hindi Güney Doğu Asya ve Doğu Hindistan'da yetişmekte olan bir ağaç türüdür. Kust-i Bahri ve öd ağacı isimleri ile de bilinmektedir. Udi hindi yıl boyu yaprak dökmeyen, değişen hava koşullarından etkilenmeyen bir ağaçtır. Udi hindi yağı bu ağacın meyvelerinden elde edilir.

Udi Hindi Bitkisinin Faydaları Nelerdir? NiyeYapılır?

*Vücuttaki oluşan mikropları temizliyor ve arındırıyor.

*Vücudun direncini artırmaya yardımcı olmaktadır. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı da korumuş olmaktadır.

*İnsan vücudunun direncini artırdığı için bu sayede stresi de azaltmaktadır. Hatta bedenin daha enerjili ve aktif olmasını da sağlamaktadır.

*Diğer bir özelliği ise sürekli veya ara ara olan yorgunluk hissini gidermektedir.

*Cildi güzelleştirici özelliği de bulunmaktadır. Cilt maskesi yapıldığı zaman da ciltte oluşan ölü derilerin yok olmasına ve cilt lekelerinin giderilmesinde de yardımcı olmaktadır.

*Yanıklara özellikle hafif olanlara iyi geldiği de bilinmektedir.

*Boğazda oluşan ağrıları giderir ve boğazında yumuşamasını da sağlamaktadır.

*Özellikle sürekli burun tıkanıklığı olan kişilere udi hindi ile hazırlanmış olan burun damlası uygulandığında tıkanıklığın açıldığı görülmektedir. Ayrıca bu damlayı çocuklarda ve her yaş *grubunda uygulanabilir.

*Baş ağrısının da giderilmesinde oldukça etkili olan bir bitki türüdür.

*Ayrıca Udi Hindiyi egzama tedavisinde de kullanılabilir.

*Bu bitkinin diğer bir önemli özelliği ise bademcik ve genel iltihapların yok olmasında da etkili bir bitkidir.

*Balgam probleminde de sıklıkla kullanılmaktadır. Düzenli kullanımdan balgam tamamen sökülmüş olur.

*Özellikle mide de oluşan ağrıların kesilmesinde de önemli rol oynamaktadır.

*Udi Hindinin kokusu da hoş olduğu için ağız kokusunu da gidermektedir.

*Udi Hindinin tozunu bal ile karıştırıldığı takdirde doğal bir antibiyotik etkisi bulunmaktadır. Ayrıca vücuttaki enfeksiyonunda yok olmasını sağlamaktadır.

Udi Hindi Bitkisinin Kullanımı Nasılıdır?

Çay olarak kullanılabilir. Günde 1 bardak tüketilmesi yeterli olacaktır.

Toz halinde bala karıştırılıp tüketilebilir.

Krem olarak ise tozunu zeytinyağı ile karıştırıp uygulayın.

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