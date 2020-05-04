UDEF uluslararası öğrencilere desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), binlerce uluslararası öğrenciyi ramazan ayı boyunca ve Kovid-19 ile mücadele sürecinde desteklemeyi sürdürüyor.

UDEF'ten yapılan açıklamada, federasyonun, ramazan ayı boyunca ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere yardım elini uzattığı belirtildi.

Federasyonun, yeni tip koronavirüsün de etkisiyle evlerinden ve yurtlarından çıkmayarak bütün tedbir kararlarına harfiyen uymaya çalışan uluslararası öğrencileri yalnız bırakmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin her köşesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim alan 33 bin 436 uluslararası öğrencinin, ramazan ayının ilk haftası ve Kovid-19 tedbirleri sürecini de kapsayan 15 Mart-1 Mayıs'ta kapıları çalınarak yardım eli uzatıldı. İçinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 5 bin 641 gıda kolisi, yardım talebinde bulunan uluslararası öğrencilere dağıtıldı.

Ramazan ayının ilk haftası itibarıyla Türkiye'nin her yanında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerinden ve yurtlarından çıkamayan uluslararası öğrencilere 22,748 TL'lik iftar yemeği katkısında bulunuldu. Bunun yanı sıra misafir öğrencilerin kaldıkları ev ve yurtlara içinde kişisel temizlik malzemesi, sabun ve el dezenfektanları bulunan 1 bin 199 hijyen paketi temin edildi. Gıda ve temizlik ihtiyaçlarının yanı sıra uluslararası öğrencilere gönüllü bireysel bağışçıların destekleri ile 15 Mart-1 Mayıs'ta 879 bin 485 TL değerinde ayni bağış, 832 bin 151 TL tutarında ise zekat, fitre ve nakdi bağış olmak üzere toplamda 1 milyon 711 bin 636 TL bağış ulaştırıldı."