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Yerel Karayolları duyurdu: Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı
Yerel

Karayolları duyurdu: Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı

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Karayolları duyurdu: Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.” denildi.

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 10 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Aydın Denizli Otoyolunun 10-11.km.leri arasında Aydın İstikametinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılacak trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişinde yolun 31-26.kmleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğun ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunu 5-6.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ-Malatya yolunun 38-42.km.leri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

İznik-Mekece yolunun 5-7.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmaktadır.

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