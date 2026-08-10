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Otomotiv
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Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak!

Opel, rotayı Türkiye’ye çevirdi. Hafif ticari araç pazarında 2025’te 27 bin 471 adetlik satışla üçüncü sıraya yerleşen marka, bu başarının lokomotifi Combo’yu Bursa’da üretme kararı aldı. Yılın üçüncü çeyreğinde Tofaş Fabrikası’nda banttan inecek olan Combo, “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak. Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç’ın “İki güçlü mühendislik kültürü Bursa’da buluşacak” sözleriyle duyurduğu hamle, Alman teknolojisi ile Türkiye’nin üretim gücünü buluşturacak.

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Foto - Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak!

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini yenilikçi tasarımlarla buluşturan Opel, binek araçlarının yanı sıra ticari model ailesiyle de Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda hafif ticari araç ailesinin önemli modellerinden Combo, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilmeye başlanacak.

#2
Foto - Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak!

Alman mühendisliğini Türkiye’nin üretim gücüyle buluşturacak Opel Combo, “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak. Türkiye hafif ticari araç pazarında Opel’in büyümesine önemli katkı sağlayan modelin yerli üretime geçmesi, markanın Türkiye’deki üretim yapılanmasında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

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Foto - Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak!

Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda daha önce üretimine başlanan Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin ardından Combo’nun da üretim programına dahil edilmesiyle Opel’in Türkiye’de üretilen hafif ticari araç ürün gamı daha da genişleyecek. Yerli üretimin tedarik, lojistik ve operasyon süreçlerinde sağlayacağı verimliliğin yanı sıra pazar taleplerine daha hızlı cevap verilmesine ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin daha etkin biçimde sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor. Opel, bu yatırımla birlikte hafif ticari araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı, müşterilerine daha hızlı ve esnek çözümler sunmayı hedefliyor.

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Foto - Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak!

Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, Opel’in Türkiye ile çok köklü bir bağı bulunduğunu belirterek, yeniden Türkiye’de üretime başlamanın marka açısından hem stratejik hem de duygusal bir anlam taşıdığını söyledi.

#5
Foto - Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak!

Yantaç, “Geçmişte ülkemizde üretim yapan bir marka olarak bugün yeniden Türkiye’de üretime başlıyor olmak, bizim için yalnızca stratejik değil, duygusal açıdan da son derece değerli bir adım. Uzun yıllardır müşterilerimizden Opel modellerinin Türkiye’de üretilmesine yönelik güçlü bir talep alıyorduk. Bugün bu beklentiyi karşılıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Alman mühendisliğiyle geliştirilen Opel Combo’nun, Türk mühendisliği ve Tofaş’ın dünya standartlarındaki üretim kalitesiyle Bursa’da hayat bulacak olması, iki güçlü mühendislik kültürünün buluşmasını simgeliyor” dedi.

#6
Foto - Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak!

Daha önce Opel’in Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin de Türkiye’de üretilmeye başlandığını hatırlatan Yantaç, Combo’nun yerli üretim ailesine katılmasının Türkiye’ye duyulan güvenin ve uzun vadeli bakış açısının somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Yantaç, “Combo modelimizin de yerli üretim ailemize katılması, Türkiye’ye duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın en somut göstergelerinden biri. Yerli üretim sayesinde müşterilerimize daha hızlı, daha esnek ve daha güçlü çözümler sunarken, hafif ticari araç segmentindeki iddiamızı da daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Combo’nun Türkiye’deki başarı hikâyesinin Bursa’da yazılacak yeni bölümüyle birlikte markamızın büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

#7
Foto - Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak!

Opel, son yıllarda Türkiye hafif ticari araç pazarındaki güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Marka, 2025 yılında gerçekleştirdiği 27 bin 471 adetlik hafif ticari araç satışıyla Türkiye pazarının en çok satış yapan üçüncü markası oldu. Bu performansın en önemli itici gücünü ise 15 bin 722 adetlik satışa ulaşan Opel Combo oluşturdu. Combo, 2026 yılının ilk yedi ayında da güçlü performansını sürdürdü. Model, bu dönemde gerçekleştirdiği 7 bin 779 adetlik satış ve yüzde 15’lik pazar payıyla C-Combivan segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında yer aldı. Elde edilen satış sonuçları Combo’nun Opel’in hafif ticari araç stratejisindeki kritik rolünü ortaya koyarken, yerli üretimle birlikte modelin pazardaki rekabet gücünün daha da artırılması hedefleniyor.

#8
Foto - Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak!

Yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip Combo ismi, Opel’in hafif ticari araç alanındaki deneyiminin önemli temsilcileri arasında bulunuyor. Farklı nesilleriyle ticari kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap veren Combo, sağlamlığı, fonksiyonelliği ve kullanım kolaylığıyla Avrupa’nın en bilinen hafif ticari araç modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Opel Combo, ticari kullanım ihtiyaçlarının yanı sıra ailelerin günlük yaşam beklentilerine de cevap veren çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor. Opel Combo; markanın karakteristik Opel Vizör ön yüz tasarımı, dijital kokpiti, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve segmentinde öne çıkan Intelli-Lux LED® Matrix Far teknolojisiyle dikkat çekiyor. Essential, Edition ve Ultimate donanım seviyeleriyle sunulan model, 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motorunu 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle birleştiriyor. Opel Combo; verimlilik, fonksiyonellik, geniş iç hacim ve sürüş konforunu bir arada sunarak hem ticari kullanıcıların hem de ailelerin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

#9
Foto - Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo "Made in Türkiye" etiketiyle yollara çıkacak!

2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilecek Opel Combo, Alman mühendisliğini Türkiye’nin üretim gücüyle buluşturacak. “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak modelin, yerli üretimin sağlayacağı operasyonel avantajlarla birlikte Opel’in hafif ticari araç pazarındaki büyüme hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Combo’nun Bursa’da üretime başlaması, Opel’in Türkiye’deki üretim yapılanmasının gelişiminde yeni bir dönemi temsil ederken, markanın Türkiye’ye duyduğu güvenin de güçlü bir göstergesi olacak.

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