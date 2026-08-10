Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak!

Daha önce Opel’in Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin de Türkiye’de üretilmeye başlandığını hatırlatan Yantaç, Combo’nun yerli üretim ailesine katılmasının Türkiye’ye duyulan güvenin ve uzun vadeli bakış açısının somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Yantaç, “Combo modelimizin de yerli üretim ailemize katılması, Türkiye’ye duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın en somut göstergelerinden biri. Yerli üretim sayesinde müşterilerimize daha hızlı, daha esnek ve daha güçlü çözümler sunarken, hafif ticari araç segmentindeki iddiamızı da daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Combo’nun Türkiye’deki başarı hikâyesinin Bursa’da yazılacak yeni bölümüyle birlikte markamızın büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.