Alman teknolojisi Türk üretim gücüyle buluşuyor! Opel Combo “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak!
Opel, rotayı Türkiye’ye çevirdi. Hafif ticari araç pazarında 2025’te 27 bin 471 adetlik satışla üçüncü sıraya yerleşen marka, bu başarının lokomotifi Combo’yu Bursa’da üretme kararı aldı. Yılın üçüncü çeyreğinde Tofaş Fabrikası’nda banttan inecek olan Combo, “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak. Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç’ın “İki güçlü mühendislik kültürü Bursa’da buluşacak” sözleriyle duyurduğu hamle, Alman teknolojisi ile Türkiye’nin üretim gücünü buluşturacak.