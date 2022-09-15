Ucuz konut hamlesinden sonra sırada uygun otomobil projesi mi var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konut projesinin yankıları sürerken kulislerde ilk kez araç sahibi olacaklar için uygun taksitle otomobil almayı kolaylaştıracak projelerin gündeme gelebileceği iddia edildi.

Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak açıkladığı TOKİ'nin gerçekleştireceği konut projesine yönelik ilgi, partide moralleri de yükseltti.

Bu hamlelerin devamının ise "yeni doğalgaz müjdesi" ve ilk yerli otomobil TOGG'un üretimine başlaması gösteriliyor.

TOGG'u üretecek fabrikanın 29 Ekim'deki açılışının da görkemli bir törenle yapılması planlanıyor.

Sosyal konut projesinde olduğu gibi ÖTV indirimi veya ilk kez araç sahibi olacaklar için uygun taksitle otomobil almayı kolaylaştıracak projelerin gündeme gelebileceği aktarıldı.