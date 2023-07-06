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Teknoloji Ucuz iPhone yalan oldu
Teknoloji

Ucuz iPhone yalan oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-06 01:25:00 -
Ucuz iPhone yalan oldu

Apple, iPhone SE 4 üretiminde bazı sorunlarla karşılaşıldığı için projenin gecikeceği tahmin ediliyor.

Apple, uygun fiyatlı iPhone SE ailesini yeniden pazarda satışa sunmak istiyor. Ancak ortaya çıkan son iddialar, dördüncü nesil iPhone SE’nin üretimde gecikme yaşanacağını gösterdi. Samsung ve LG’nin aksine iPhone SE 4 için OLED ekranları Çinli üretici BOE’den alacağı söyleniyordu. Fakat OLED ekran tedariğinde aksama yaşandığı bildirildi.

OLED ekranlı iPhone SE 4 lansmanı 2025’e kaldı

Yeni bir rapor kapsamında Apple’ın iPhone SE 4 için planları ortaya çıktı. Teknoloji devinin lansman tarihinde bir ertelemeye daha gitmek zorunda kalacağı ve cihazın 2025’te çıkacağı iddia edildi. Daha önceki sızıntılar 2024’te duyurulabileceğine işaret ediyordu.

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