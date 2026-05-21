Ucuz, elektrikli ve herkes için! Stellantis’ten Avrupa’yı sarsacak proje

Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ucuz, elektrikli ve herkes için! Stellantis'ten Avrupa'yı sarsacak proje

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, Avrupa’da küçülen küçük otomobil segmentine yanıt olarak 2028’de üretime geçmesi planlanan yeni “E-Car” projesini duyurdu. İtalya’daki Pomigliano d’Arco tesisinde üretilecek tamamen elektrikli model, uygun fiyatlı ve erişilebilir yapısıyla “halk için mobilite” anlayışını yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, yeni nesil projeleriyle ve yatırımlarıyla sürdürülebilir büyüme hamlesini desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket çığır açan, küçük ve erişilebilir elektrikli araç projesi E-Car’ın hayata geçirildiğini duyurdu. İlk E-Car modellerinin 2028 yılında üretim hattından çıkması hedefleniyor.

 

Avrupalılar için Avrupa’da üretilecek!

Stellantis, E-Car’daki “E” harfinin; European (Avrupalı), Emotion (Duygu), Electric (Elektrikli) ve Environmental friendliness (Çevre Dostu) kavramlarını temsil ettiğini açıkladı. Avrupa’da Avrupalılar için üretilecek bu yüksek potansiyelli segment, Avrupa Komisyonu tarafından; Avrupa’daki tasarım ve üretim istihdamını destekleme potansiyeli taşıması ve günlük şehir içi mobilitede tamamen elektrikli araçların daha geniş çapta benimsenmesine katkı sağlaması nedeniyle önemli bir proje olarak değerlendiriliyor. E-Car; Avrupa’daki küçük ve erişilebilir otomobil segmentinde son yıllarda yaşanan ciddi daralmaya çözüm sunmak amacıyla, Avrupa’nın “halk için mobilite” geleneğine sadık kalınarak geliştirilen; küçük, yenilikçi, erişilebilir ve tamamen elektrikli bir araç olarak öne çıkıyor. Proje, Stellantis’in “İnsanları sevdikleri ve güvendikleri markalar ve ürünlerle hareket ettirmek” vizyonunun güçlü bir yansımasını oluşturuyor.

 

Hedef 2028’de Pomigliano’da üretimin başlaması!

Konuyla ilgili açıklama yapar Stellantis CEO’su Antonio Filosa, “E-Car konsepti, Avrupa’daki Stellantis DNA’sının ayrılmaz bir parçası olan küçük otomobil başarısıyla doğal bir uyum içinde. Müşterilerimiz, Avrupa’da üretilen; şık, erişilebilir ve çevre dostu küçük otomobillerin yeniden hayat bulmasını talep ediyor. Stellantis olarak bu beklentiye, farklı markalarımız için geliştirdiğimiz heyecan verici yeni modellerle yanıt veriyoruz. Üretimin, 2028 yılında İtalya’daki Pomigliano tesisimizde başlaması planlanıyor” dedi. E-Car projesinin Pomigliano Plant tesisine verilmesi ve yüksek üretim hacmi potansiyeli sayesinde Stellantis, Avrupa’nın en ikonik ve erişilebilir otomobillerinden bazılarının üretildiği köklü üretim mirasından yararlanacak. Bu modeller arasında büyük beğeni toplayan Fiat Panda da yer alıyor. Stellantis’in E-Car modelleri, ileri düzey tasarım anlayışıyla geliştirilecek ve erişilebilirliği artırmak ile pazara sunum süresini hızlandırmak amacıyla seçili iş ortaklarıyla birlikte geliştirilen dünya standartlarında BEV teknolojileriyle donatılacak.

