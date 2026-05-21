  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çinli BYD'yi beklerken Alman devi Manisa kararını duyurdu: Devreye alıyoruz, Türkiye kilit merkez olacak O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama uzmanı yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı Küresel haydut Trump’a tam da bu yakışır! ‘O ülkeye gidip başbakan adayı olacağım’ Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi Uzmanı özellikle uyardı! Kurban keserken bu yaralanmalara dikkat 'Yollar ayrılıyor' diyerek duyurdular: Galatasaray'a talih kuşu kondu! 'Koşun gelin alın' Savaştan son dakika açıklaması yaptılar! 'Bir yerleşim birimini daha ele geçirdik' Ortaya çıktı: Atletico Madrid can sıktı! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray Türkiye sessiz ve derinden ilerliyor: Yeni savaş gemisi ortaya çıktı Bu yağ saçları güçlendirip dökülmesini engelliyor: Resmen Rapunzel gibi güçlü ve upuzun oluyor! Duyan satın alıyor
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Doğru marinasyon nasıl olur sorusunun cevabını şef açıkladı.

#1
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Kurban Bayramı yaklaşırken herkes lezzetine emin olduğu saç tava tariflerini not almaya başladı. Lezzetli bir Diyarbakır saç tava için et ne zaman tuzlanmalı, et pişerken soğan ne zaman koyulur, hangi sırayla pişirilmeli? Gastronomi Uzmanı Kemal Şahanlık, kurban etindeki "ölüm katılığı" riskine karşı yumuşacık et pişirmenin altın kurallarını sıraladı. Doğru marinasyon, sebze ekleme sırası ve etin altındaki kırmızı sıvıya dair ezber bozan gerçekler haberimizde...

#2
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Kurban Bayramı yaklaşırken etin doğru saklanması ve pişirilmesine yönelik araştırılmalar da başladı.

#3
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Kemal Şahanlık, Diyarbakır saç tavanın püf noktalarını anlattı. Şahanlık, etin kesilir kesilmez tüketilmemesi gerektiğini belirtirken etten çıkan kırmızı sıvının sanıldığı gibi kan değil miyoglobin içerikli doğal bir sıvı olduğunu söyledi.

#4
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Öğretim Görevlisi Kemal Şahanlık, Diyarbakır saç tava yapımı sırasında kurban etinin doğru kullanımıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Şahanlık, etin dinlendirilmesinden marinasyona, kırmızı sıvının yapısından sebze kullanımına kadar birçok konuda dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

#5
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Kurban etinde en sık yapılan hatanın etin hemen pişirilmesi olduğunu belirten Kemal Şahanlık, "Burada yapılan en büyük hata, etin kesilir kesilmez kullanılması. Minimum bir gün beklemesi lazım. İmkân varsa önce dondurucuda, sonrasında da artı dört derecede muhafaza ederek kullanılabilir. Ayrıca et kullanılmadan önce mutlaka oda sıcaklığına getirilmesi gerekiyor. Çünkü soğuk eti direkt sıcak uygulamaya maruz bırakırsak içerisindeki su kaybı çok daha üst seviyelere çıkıyor. Bu da etin lezzetini oldukça etkiliyor" dedi.

#6
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Etin altında biriken kırmızı sıvının toplumda yanlış bilindiğini ifade eden Şahanlık, "Etten çıkan kırmızı su herkes tarafından kan olarak nitelendiriliyor ama aslında kan değil. İçerisinde miyoglobin ihtiva eden bir sıvı. Güvenle tüketilebilir. Et pişerken çıkan ya da piştikten sonra altında biriken kırmızı sıvı kesinlikle güvenlidir. Hatta besin değeri ve lezzet açısından oldukça yüksek bir unsur" diye konuştu.

#7
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Hayvan kesildikten sonra etin sertleşmesine neden olan "rigor mortis" sürecine dikkat çeken Şahanlık, "Hayvan kesildiğinde bizim 'rigor mortis' dediğimiz ölüm katılığı meydana geliyor. Bu durum etin sertleşmesine sebep oluyor. O yüzden kurban etlerini pişirirken mutlaka marinasyona maruz bırakmamız gerekir. Zeytinyağı, süt, yoğurt gibi asiditesi yüksek sıvılar içerisinde bekletildiğinde hayvanın bağ dokusu zayıflıyor ve et daha yumuşak hale geliyor" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Diyarbakır saç tavanın yapım aşamalarını anlatan Şahanlık, etin doğru pişirme tekniğinin lezzeti doğrudan etkilediğini söyledi. Şahanlık, "Tavamızı güzelce ısıtıyoruz. Burada kuyruk yağı kullanılabilir ama ben ayçiçek yağı kullandım. Yağı ısıttıktan sonra etleri tavaya koyuyorum ve hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Etler kendini bırakana kadar karıştırmıyorum. Etleri birbirinden uzak şekilde tavaya yayıyorum" dedi.

#9
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Sebzelerin eklenme sırasının da önemli olduğunu belirten Şahanlık, "Biberi daha sonra atıyorum çünkü su bırakabilir. Et istediğim pişirme derecesine geldikten sonra biberlerini ekliyorum. En sonunda domatesi koyuyorum çünkü en fazla suyu domates barındırıyor" diye konuştu.

#10
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Domates ve biberin rastgele seçilmiş sebzeler olmadığını vurgulayan Şahanlık, "Bu sebzelerin içerisindeki C vitamini etin bağ dokusunu zayıflatıyor. Böylece et daha yumuşak hale geliyor. Ayrıca domates yağda belli bir ısıya maruz kaldığında likopen ortaya çıkıyor. Bu madde hem sağlık hem de cilt açısından oldukça faydalı" dedi. "TUZ GENELLİKLE EN SON EKLENİR" Et pişirme sürecinde tuz kullanımına da değinen Şahanlık, "Tuz bazı durumlarda etin içerisindeki suyun erkenden salınmasına neden olabiliyor. Bu yüzden mutfaklarda et pişirme işlemlerinde tuzu genelde en son ekleriz. Böylece ürünün içerisine daha homojen şekilde karışabiliyor" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Doğru marinasyon nasıl olur? Kurban eti pişirirken önce soğan mı tuz mu koyulur?

Diyarbakır saç tavada geleneksel olarak soğan kullanılmadığını belirten Şahanlık, isteyenlerin iyi kavrulmuş şekilde ekleyebileceğini söyledi. Şahanlık, "Soğan suyunu salıp etin pişme derecesini düşürmesin diye bazen ayrı bir yerde kavurup sonradan ekliyorum. Ama bu yemekte soğan, sarımsak, taze kekik ve taze biberiye mükemmel sonuç verir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluğu aklamak isterken baltayı taşa vurdu! Saymaz’ın umre iftirası yargıya taşındı
Gündem

Yolsuzluğu aklamak isterken baltayı taşa vurdu! Saymaz’ın umre iftirası yargıya taşındı

“Saraçhane bülbülü" olarak adlandırılan İsmail Saymaz yolsuzluğu aklamak isterken baltayı taşa vurdu. Saymaz'ın iftiraları yargıya taşındı...
Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!
Gündem

Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinden 68 ihbar ulaştı. Valilik, hastanelere ba..
Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!
Gündem

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama tartışmasının ardından tehditler savurdu. Bir süre s..
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında
Gündem

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında

Ünlülere yönelik yeni dalga operasyonunda çok sayıda tanınan isim gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar içerisinde Mabe..
Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı
Siyaset

Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve bazı tutukluların itiraflarında sık sık adı geçen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez de İz..
Erdoğan ile görüşen Trump'tan ilk açıklama
Gündem

Erdoğan ile görüşen Trump'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Ara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23