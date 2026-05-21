İşgalciler Batı Şeria'da hırsızlığa başladı! Savunmasız köylülerin malına çöktüler

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail zulmü ve barbarlığı hız kesmeden devam ediyor. Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında yer alan bir Filistin mezrasına baskın düzenleyen silahlı gaspçı İsrailliler, bölge halkını tehdit ederek geçim kaynakları olan onlarca küçükbaş hayvanı zorla çaldı. Uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinlilerin arazilerine çöken işgalcilerin bu son haydutluğu, bölgedeki organize yağma ve taciz politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.