İşgalciler Batı Şeria'da hırsızlığa başladı! Savunmasız köylülerin malına çöktüler
İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail zulmü ve barbarlığı hız kesmeden devam ediyor. Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında yer alan bir Filistin mezrasına baskın düzenleyen silahlı gaspçı İsrailliler, bölge halkını tehdit ederek geçim kaynakları olan onlarca küçükbaş hayvanı zorla çaldı. Uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinlilerin arazilerine çöken işgalcilerin bu son haydutluğu, bölgedeki organize yağma ve taciz politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.
Filistin devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, yüzleri maskeli bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin El Halil’e bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki “Heribet en-Nebi” mezrasına baskın düzenlediği görüldü.
Görüntülerde, baskın sırasında Filistinlilere ait ahırlara giren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin onlarca küçükbaş hayvanı bölgeden götürdüğü anlar yer aldı.
İşgal altındaki Batı Şeria’da özellikle Mesafir Yatta ve çevresindeki Filistin köyleri ile mezraları, son dönemde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve baskınlarının yoğunlaştığı bölgeler arasında bulunuyor.
İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.