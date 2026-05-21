Küresel piyasalarda enerji krizi tırmanıyor: Brent petrol 106 dolar sınırını aştı!
Uluslararası piyasalarda enerji koridoru hareketli günler geçirirken, Brent petrolün varil fiyatı arz endişeleri ve ABD’den gelen kritik stok verilerinin ardından yüzde 1,1 değer kazanarak 106,19 dolara yükseldi. Küresel piyasalarda gözler bir yandan ABD ham petrol stoklarındaki devasa düşüşe çevrilirken, diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı ‘Tam sınırdayız, ya yüzde 100 doğru cevabı alacağız ya da işler çok hızlı ilerleyecek’ açıklaması petrol fiyatlarındaki yükselişi tetikledi.