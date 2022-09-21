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Ekonomi Piyasadaki en ucuz ayçiçek yağını satmaya başladılar! Herkes akın etti
Ekonomi

Piyasadaki en ucuz ayçiçek yağını satmaya başladılar! Herkes akın etti

Tarım Kredi'de135 liradan satılan ayçiçek yağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 09:45:00 - 2022-09-21 10:00:24
Piyasadaki en ucuz ayçiçek yağını satmaya başladılar! Herkes akın etti

Sıvı yağ ve şekerin piyasaya göre oldukça uygun satıldığı kooperatif marketi önünde uzun kuyruklar oluştu. Samsun'da vatandaşlar ayçiçek yağı ve şeker almak için Tarım Kredi ve Kooperatifi marketine adeta akın etti.
Samsun’da vatandaşlar ayçiçeği yağı ve şeker almak için Tarım Kredi ve Kooperatifi marketine akın etti. Vatandaşlar piyasa fiyatlarına göre oldukça uygun satılan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçeği yağına ve şekerine yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar 5 litresi 135 liradan satılan sıvı yağa ve 2 kilosu 34 liradan satılan şekerden birer adet almak için sıraya girdi.

Ucuz ayçiçek yağı ve şekere yoğun ilgi 5 litresi 135 liraya satılıyor

Şeker ve ayçiçeği yağının piyasa şartlarına göre oldukça uygun satıldığı için kuyrukta beklediklerini belirten vatandaşlar, “Marketlerde sıvı yağ ve şeker fiyatları çok artmış. Burada yağ 135, 2 kilo şeker de 34 liradan satılıyor. Biz de ucuz olduğu için sıraya girdik” dediler.

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