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Ekonomi Ucuz ayçiçek yağını duyanlar o markete akın etti!
Ekonomi

Ucuz ayçiçek yağını duyanlar o markete akın etti!

Piyasanın bir hayli altında ayçiçek yağı satışı yapan Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerine olan ilgi büyüyor. Stokların bir süre bittiği Samsun'da bulunan markete ayçiçek yağı geldiğini öğrenen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 18:09:00 -
Ucuz ayçiçek yağını duyanlar o markete akın etti!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerine Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) ayçiçeği yağının geldiğini gören vatandaşlar, yağ almak için marketlere akın etti.

Ayçiçeği stokunda sıkıntı yaşandığı iddiasının gündeme gelmesinin ardından bazı büyük marketler ayçiçeği yağlarını depolarına saklamış, yağ fiyatlarının aşırı yükselmesine neden olmuştu. Ayçiçek yağlarının piyasadan çekilmesi ve vatandaşların da yağları yağma yapar gibi satın alması artan fiyatların daha da yükselmesine yol açmıştı. Yağların depoya çekilmesi ve bilinçsiz alışveriş sonrası bir anda fiyatını ikiye katlayan ayçiçeği yağı, Azak Denizi’nden yağ yüklü gemilerin Türkiye’ye gelmesiyle birlikte bir miktar ucuzlamıştı.

Samsun’da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine TMO’nun ayçiçeği yağının geldiğini gören vatandaşlar yağa hücum etti.

Stok yapan vatandaşlara sitem edildi

Bazı vatandaşlar bilinçsiz vatandaşların ortada bir stok sıkıntısı yokken ayçiçeği yağına bu kadar çok talep göstertmesinin yine yağ fiyatlarını arttıracağını, bunun da bir sonraki alışveriş zamanı yine vatandaşa olumsuz yansıyacağını belirterek tepki gösterdi.

 

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